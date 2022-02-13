Незаконные объявления на тюменских опорах, фасадах и заборах выявляют и устраняют

В 2021 году квартальными было выявлено 792 таких нарушения. После чего все поверхности очистили и привели в надлежащее состояние, сообщил руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин на заседании в гордуме.

Кроме того, на контроле квартальных надписи незаконного характера: реклама наркотиков, неподобающих сайтов и т.д.

"Квартальные это выявляют, и собственники стены или ограждения закрашивают. Как правило – в течение суток, редко на это уходит двое-трое суток", - пояснил Александр Сухомяткин.

За год было выявлено 857 надписей, все они устранены.

В целом за год квартальными составлен 3 тыс. 451 протокол. Сумма наложенных штрафов - 14 млн 307 млн, взыскано 9 млн 834 млн рублей.

Как уже сообщал "Вслух.ру", с 2007 по 2021 годы в Тюмени было 44 имущественных комплекса и, соответственно, 44 квартальных. С 1 января 2022 года количество территорий и специалистов, контролирующих их, увеличено еще на 14.

Жители могут обратиться к ведущему инженеру квартальной инспекции, телефоны специалистов указаны на портале "Тюмень – наш дом". Для этого нужно ввести адрес. Также на сайте можно сообщить о нарушениях. В 2021 году специалисты отработали более 6 тыс. обращений горожан, поступивших на портал, сообщает Вслух.ру.