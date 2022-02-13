Анонимно признаться в любви могут студенты в прямом эфире ко Дню всех влюбленных

Областной Студсовет 14 февраля в 15:00 проведет прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте", в котором зачитают анонимные признания в любви от студентов и жителей Тюменской области. Признание в эфир можно отправить через специальную форму.

Прямой эфир пройдет в группе Студенческого совета "ВКонтакте". Студенты прочитают заранее собранные истории и признания в любви, проведут развлекательную программу, а также будет работать музыкальный стол заказов. Для того, чтобы послание или история любви прозвучали в эфире, нужно заполнить специальную форму, ее можно найти в группе Студенческого совета "ВКонтакте".

Как сообщили Moi-portal.ru в Студсовете, за "анонимки" участники получат леденцы-валентинки, забрать сладкий сувенир можно в Студцентре по адресу: ул. Семакова, 21. Чтобы получить леденец, придется написать свое имя в форме для поздравления, но в эфире его не произнесут. А те, кому предназначается послание, смогут забрать в Студцентре распечатанные открытки с признаниями.

"В День всех влюбленных мы даем возможность проявить свои чувства всем тем, кто давно хотел признаться в любви, но их что-то останавливало. Можно прислать анонимное послание или историю любви. А мы обязательно прочитаем их в эфире! А еще мы представим топ оригинальных и топ банальных подарков по мнению Студсовета", — рассказала о предстоящем мероприятии Динара Канаева, председатель Студсовета Тюменской области.