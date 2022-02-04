Фельдшеры трех районов и городского округа получат для объезда пациентов новые машины

Пять автомобилей NIVA TRAVEL получила Областная больница № 11, в работе их использовать будут медики в сёлах Аромашево, Омутинское и Юргинское, две машины останутся в Голышмановском городском округе.

"У многих фельдшеров есть водительское удостоверение, они самостоятельно будут пользоваться новым транспортом. Это позволит выезжать на дом к маломобильным пациентам и обслуживать население удалённых деревень. Первый внедорожник в ближайшее время будет отправлен на Боровлянский ФАП, ещё один планируем передать фельдшеру в село Медведево", - сообщил главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

Обновление автопарка проводится по программе модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранение". В течение года медикам передадут 15 автомобилей LADA Largus.