Сразу после новогодних праздников голышмановские коммунальщики взялись за вывоз снега

Обычно к снегоуборке в поселке Голышманово привлекают больше десятка единиц спецтехники из автопарка ООО "Голышмановотеплоцентр".

- На вывоз снега направлены пять спецмашин - самосвалы, экскаватор и погрузчики, – комментирует ведущий специалист окружного комитета ЖКХ Андрей Самойленко. – За пять дней работники коммунальной службы вывезли уже свыше 500 кубометров снега — примерно 50 машин. Снежные массы убирают с обочин дороги гостевой улицы Ленина, у общественных мест, перекрёстков с интенсивным транспортным потоком, больших автомобильных стоянок и от автобусных павильонов.

Снег на улицах посёлка — это не просто атмосферные осадки. Как правило, он смешивается с солью, песком, остатками горючего и получается грязная смесь, которая весной попадает в талые воды. Поэтому собранный снег складируют в специально отведённом месте, у нас такое располагается в западной части посёлка.

Вывоз снега предусмотрен контрактом на оказание снегоуборочных услуг. Также этот вид работ производится в рамках текущего содержания дорожной сети. ещё одну пришлю позже - надо с собакой погулять. уже стучит в окно, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.