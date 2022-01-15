Тюменцы примут участие в Кубке Сибири по мотогонкам на льду

Тюменские мотогонщики отправились защищать честь региона на Кубок Сибири по мотогонкам на льду. Первый этап соревнований проходит в Новосибирске 15 и 16 января 2022 года, рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации областной столицы. Площадкой мероприятия выбран мотодром ДОСААФ по улице Тульской, 205.

В соревнованиях принимает участие спортивная сборная команда спортивной школы "Старт XXI век" из Тюмени в составе Артема Мельникова и Михаила Ковалева. Непосредственно от Тюменской области на Кубке выступают Дмитрий Деев и Леонид Максименко.

В департаменте обратили внимание, что эти соревнования стали первыми в истории ледового спидвея такого уровня, как Кубок Сибири. Заявиться на участие могли спортивные коллективы Восточной и Западной Сибири. Каждая из команд сформирована из опытных спортсменов – победителей краевых, межрегиональных, всероссийских соревнований.

Соревнования планируется организовать в три этапа. После Новосибирска мотогонщики встретятся в Иркутске, а затем – в Барнауле, выяснило издание "Тюменская область сегодня".