Волонтеры в Тюмени провели акцию по безопасности дорожного движения

17:07 31 августа 2021
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В преддверии нового учебного года активная общественность Тюмени вместе с сотрудниками ГИБДД  призвала водителей к аккуратности и соблюдению правил дорожного движения. Акция прошла в центре Тюмени, на улице Республики, ее поддержали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, Уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Волонтеры выстроились с изображением знака "Дети" и баннерами с призывом #ДорогаВШколу, #СбавьтеСкорость вдоль улицы с интенсивным движением транспорта, чтобы как можно больше водителей могли увидеть их призыв к дорожной безопасности детей.

 В этом году в ДТП в Тюменской области получили травмы 309 детей, 3 ребенка погибли. Каждый десятый юный участник дорожной аварии сбит на пешеходном переходе. 

В сентябре сотрудники ГИБДД будут нести службу в школ области, а также проведут уроки дорожной безопасности в каждом образовательном учреждении, сообщили в областной Автоинспекции.

 

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