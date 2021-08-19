Вакцинированные тюменцы могут получить от государства по 100 тыс. рублей

В России с 1 сентября по 1 декабря состоится розыгрыш тысячи призов по 100 тыс. рублей среди тех, кто поставил прививки против коронавируса, сообщается на сайте Правительства РФ.

Мероприятие будет проводиться среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте6 побудители получат уведомления в личные кабинеты на сайте Госуслуг.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", – прокомментировала комментируя принятое решение правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Отмечается, что выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.