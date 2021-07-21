Мусульмане Тюменской области празднуют Курбан-Байрам

В мечетях Тюменской области прошел праздничный намаз по случаю Курбан-Байрама – праздника жертвоприношения, который мусульмане отмечают сегодня.

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков провел праздничное богослужение в Соборной мечети Тюмени. На проповеди он напомнил верующим, что истинный смысл жертвоприношения кроется не в заклании животного, а в милосердии и щедрости в самом широком смысле:

Основа этого праздника – любовь и милосердие, которые воплощаются в заветах Всевышнего, призывающих к проявлению любви к людям вне зависимости от их вероисповедания, к выражению искренней заботы и оказанию действенной помощи нуждающимся, к внимательному отношению к детям и пожилым людям.

Праздничный намаз традиционно прошел во всех мечетях юга Тюменской области, в нем приняли участие порядка 6000 верующих.