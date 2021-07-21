Мусульмане Тюменской области празднуют Курбан-Байрам

17:52 20 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В мечетях Тюменской области прошел праздничный намаз по случаю Курбан-Байрама – праздника жертвоприношения, который мусульмане отмечают сегодня. 

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков провел праздничное богослужение в Соборной мечети Тюмени. На проповеди он напомнил верующим, что истинный смысл жертвоприношения кроется не в заклании животного, а в милосердии и  щедрости в самом широком смысле:

Основа этого праздника – любовь и милосердие, которые воплощаются в заветах Всевышнего, призывающих к проявлению любви к людям вне зависимости от их вероисповедания, к выражению искренней заботы и оказанию действенной помощи нуждающимся, к внимательному отношению к детям и пожилым людям.

Праздничный намаз традиционно прошел во всех мечетях юга Тюменской области, в нем приняли участие порядка 6000 верующих. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021