Среди тюменских детей выросла заболеваемость коронавирусом

За последние два недели отмечается увеличение заболеваемости среди детей, показатель заболеваемости увеличился на 42% (83,7), дети составляют 9,3% от всех заболевших COVID-19. Об этом изданию сообщили в Оперштабе.

"Среди заболевших детей преобладает возрастная группа 15-17 лет (показатель – 127,3 на 100 тыс.). Заражение происходит в семейных очагах. Вспышки коронавируса в детских организованных коллективах, в том числе, оздоровительных лагерях не зарегистрированы", - прокомментировали ситуацию а Оперштабе.

Татьяна Тихонова