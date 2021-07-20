Среди тюменских детей выросла заболеваемость коронавирусом

17:05 19 июля 2021
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За последние два недели отмечается увеличение заболеваемости среди детей, показатель заболеваемости увеличился на 42% (83,7), дети составляют 9,3% от всех заболевших COVID-19. Об этом изданию сообщили в Оперштабе.

"Среди заболевших детей преобладает возрастная группа 15-17 лет (показатель – 127,3 на 100 тыс.). Заражение происходит в семейных очагах. Вспышки коронавируса в детских организованных коллективах, в том числе, оздоровительных лагерях не зарегистрированы", - прокомментировали ситуацию а Оперштабе.

Теги: дети , коронавирус
Татьяна Тихонова

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