В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия для пострадавших от лесных пожаров 

12:00 18 мая 2021
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По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских в прокуратуре области создана рабочая группа по защите прав граждан при ликвидации последствий лесных пожаров.

Открыты телефоны  горячей  линии  8(3452)34-53-54 и 27-04-43 для принятия от граждан информации о трудностях, с которыми они сталкиваются, для информирования населения об их правах и возможностях в связи со сложившейся ситуацией.

"Прокуратура окажет гражданам правовую помощь в восстановлении утраченных документов и обеспечит контроль за выплатой причитающейся материальной помощи", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Прокуратура области также взяла на контроль организацию временного пребывания эвакуированных граждан.

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