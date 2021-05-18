В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия для пострадавших от лесных пожаров

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских в прокуратуре области создана рабочая группа по защите прав граждан при ликвидации последствий лесных пожаров.

Открыты телефоны горячей линии 8(3452)34-53-54 и 27-04-43 для принятия от граждан информации о трудностях, с которыми они сталкиваются, для информирования населения об их правах и возможностях в связи со сложившейся ситуацией.

"Прокуратура окажет гражданам правовую помощь в восстановлении утраченных документов и обеспечит контроль за выплатой причитающейся материальной помощи", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Прокуратура области также взяла на контроль организацию временного пребывания эвакуированных граждан.