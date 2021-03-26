Тюменские врачи помогли 6-летнему мальчику с эпилепсией

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

На базе Областного лечебно-реабилитационного центра продолжает работу областной эпилептологический центр. На динамическом наблюдении находятся более 7 000 пациентов, из них около 2 500 — это дети с пароксизмальными состояниями. Среди обратившихся пациентов примерно у 48% достигается ремиссия эпилептических приступов.

Анна Викторовна, мать 6-летнего ребенка-инвалида, впервые обратилась в Областной лечебно-реабилитационный центр в 2016 году. На тот момент мальчику было 2 года, он страдал разнообразными приступами, которые возникали с нарушением и без нарушения сознания несколько раз в неделю. Так как приступы не носили типичного судорожного характера, и проведение стандартных обследований не выявляло свойственных большинству форм эпилепсии специфических изменений, постановка диагноза эпилепсии представляла определенные трудности.

"Частые приступы не давали мальчику ни ходить, ни нормально принимать пищу, ни играть, ни развиваться", — говорит мать мальчика.

С этой проблемой в течение нескольких месяцев Анна Викторовна многократно обращалась в различные лечебные учреждения — как государственные, так и частные. Приступы не прекращались, ребенок все больше отставал в развитии от своих сверстников. Анна Викторовна была в отчаянии от невозможности помочь своему сыну, в связи с чем у нее начались проблемы с собственным здоровьем.

В 2016 году ребенка направили на специализированный прием врача невролога-эпилептолога в областной эпилептологический центр. Детский невролог-эпилептолог Надежда Омельченко назначила необходимые дополнительные обследования, в том числе многочасовой видео-ЭЭГ мониторинг.

По итогам обследований дифференцированы разные типы приступов, которые носили как эпилептический, так и неэпилептический характер, был выставлен заключительный диагноз. Началось поэтапное лечение. Необходимо было подобрать не только препарат, но и его дозировку для наиболее эффективного и безопасного лечения.

"Все вопросы по замене лекарства или изменению дозировки решались очень оперативно, ни разу Надежда Николаевна не отказала нам в приеме, даже если мы не были записаны заранее", — рассказала Анна Викторовна.

Постепенно частота эпилептических приступов у ребенка стала снижаться, а затем приступы и вовсе прекратились. Сегодня мальчик ходит в детский сад, посещает различные кружки.

Сегодня, 26 марта, отмечается День больных эпилепсией. Специалисты Областного лечебно-реабилитационного центра раздадут детям фиолетовые шарики и сладости в фиолетовых обертках. Считается, что этот цвет успокаивающе действует на нервную систему, снижает чувство тревоги. Все участники акции прикалывают фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые элементы одежды, выражая таким образом свою поддержку людям с эпилепсией.