Врач рассказала, какие блюда предпочтительнее для новогоднего стола

Врач по медицинской профилактике Регионального центра общественного здоровья Елена Новоселова дала рекомендации желающим сберечь здоровье в череде новогодних застолий.

Для того чтобы максимально облегчить праздничный стол, нужно соблюсти несколько условий. Прежде всего, не использовать жирные сорта мяса. По возможности уменьшить количество свинины в пищевом рационе или не использовать ее вообще. Предпочтение отдать говядине, телятине, курице, индейке, кролику. Можно сделать очень хорошие блюда из этих продуктов. Очень жирными считаются утка и гусь, с ними тоже нужно быть осторожными.

Готовьте утку с яблоками, они впитывают большое количество жира, сами становятся очень вкусными. Недаром это блюдо так распространено в мире, потому что из всех блюд из водоплавающих птиц именно оно является наиболее приемлемым. Таким же адсорбирующим свойством, как яблоки, обладает гречневая каша. Ею можно нафаршировать утку или гуся.

Спутниками жирной пищи, чтобы нейтрализовать ее вредное влияние, должны стать овощи и фрукты. Причем, в виде нарезки, а не салата, чтобы не добавлять калории за счет заправки.

Минимизируйте жирные соусы и майонез, делайте индивидуальные заправки для салатов. Не помешает обзавестись рецептами полезных заправок: например, кефир или йогурт можно взбить с зеленью или пряными травами.

Праздник без алкоголя многим кажется утопией, а потому в условиях сложившейся традиции, приемлемым можно считать вариант, когда за вечер выпивается один бокал несладкого шампанского или вина. Идеальной закуской будут мясные изделия и сыры. В любом случае, алкоголь – это очень вредный продукт, полезной дозы просто не существует. И, конечно, всегда необходимо помнить о классических правилах: не употреблять алкоголь на голодный желудок, не мешать разные виды спиртного и никогда не понижать градус.

Можно умеренно побаловать себя сладостями, но по возможности откажитесь от тяжелой выпечки. Стоит поставить на стол десерты на основе йогуртов, творога, сыров, например, тирамису, желе. Все это можно приготовить дома. На десерт хорошо подать фрукты.

Есть отличное правило одной тарелки: в начале вечера положите себе на тарелку все, что душе угодно – разных блюд по чуть-чуть. И на этом все. Добавлять кушанья нельзя, на вечер вам должно хватить этого количества.

Важное замечание: не нужно есть непрерывно на протяжении нескольких часов, не вставая из-за стола. Новогодняя ночь, хотя мы в это время и не спим, все равно остается ночью, а значит, много есть нельзя. Основной прием пищи даже в Новый год – это ужин, а в 12 часов можно полакомиться чем-то легким – овощами, фруктами