Фестиваль “Ноль Плюс” в Тюмени начался праздником кинокультуры для юных зрителей

Седьмой по счёту международный кинофестиваль семейного кино "Ноль Плюс" уже который год удивляет своих гостей. 21 сентября организаторы фестиваля помимо основного открытия, которое состоялось вечером в ДК “Нефтяник”, провели ещё и детское.

СОЦ "Зодчий" превратился в киногород "Ноль Плюс", где каждый мог попасть на улицу Костюмеров, прогуляться по звёздной дорожке и сфотографироваться с Чарли Чаплиным.

"Мы придумали этот киногород специально для детей. Такого никогда не было, и это у нас впервые. Мы решили, что с юных лет нужно воспитывать кинорежиссёров, и, возможно, уже в ближайшем будущем среди великих имен мы услышим имена наших соотечественников", - поделилась своим мнением "главный режиссёр" киногорода "Ноль Плюс" Юлия.

После небольшого игрового представления старых фильмов гостей по звёздной дорожке впустили в зал на показ кинокартины Ивана Соснина "Урок экологии". Перед просмотром ансамбль "Параллель" гимназии № 49 исполнил зажигательный танец под гимн фестиваля, а организаторы сыграли с залом в повторение слов, загадали загадки про кино, провели игру "Камера! Мотор! Начали!".

С приветствием к гостям праздника обратился директор фестиваля, член общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн. После показа фильма ребята обсуждали увиденное и делились своими впечатлениями.

Николай Данн:

У нас впервые происходит детское открытие. Не каждый может себе позволить сделать два открытия одновременно, но мы решили это сделать и, несмотря на сложности, у нас все получилось. Я благодарю ребят, которые принимали во всём этом участие и сделали такой праздник для детей, для их знакомства с кинокультурой. Это открытие – хорошее начало, и если оно даст свои корни, то войдёт в традиции фестиваля.

Основное открытие фестиваля состоялось в этот же день в ДК “Нефтяник”. Оно началось с премьеры музыкально-пластического сказа "Тропой северного ветра" этно-музыканта Веры Кондратьевой и танцевальной компании "Инсайт". Почетное право показа на празднике открытия получила кинокартина "Урок экологии" Ивана Соснина.

Впервые в истории фестиваль проходит и в онлайн-формате. Каждый зритель может войти в команду жюри и проголосовать за любимый фильм. Для этого необходимо просто скачать приложение "Ноль Плюс. Фильмы для детей". "Теперь нам не надо будет говорить: "Фестиваль открыт". Нам нужно будет говорить: "Фестиваль открыт всегда", – заключил директор фестиваля Николай Данн.

Фестиваль "Ноль Плюс" открывается уже в седьмой раз при поддержке фонда развития творчества "Жизнь и дело", Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства тюменской области, Общественной палаты ТО. В этом году на кинофестиваль поступило более 2,5 тысячи заявок со всего мира. В результате отбора "Ноль Плюс" покажет около 150 кинолент, представляющих около 40 стран. Многие из них россияне увидят впервые. Работы будет оценивать профессиональное жюри. В его состав вошли профессионалы киноиндустрии, руководители международных кинофестивалей, деятели культуры и образования.

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Анастасия Никольская, детский медиа-холдинг "Академия Радости"

Фото автора.

Анастасия Никольская