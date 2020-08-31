ТИУ снова в международном рейтинге вузов MosIUR

Издание RAEX Rating Review опубликовало результаты Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" 2020 года, в котором оказались представлены 1500 университетов из 97 стран, на четверть больше по сравнению с 2019 годом. Россию представил 101 вуз, в числе которых — Тюменский индустриальный университет.

(MosIUR) ― это принципиально новый академический рейтинг, который, как отмечают составители, впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Блок "Образование" оценивает конкурентоспособность студентов, привлекательность вуза для иностранных студентов, а также финансовое и кадровое обеспечение образовательного процесса. Блок "Наука" оценивает научные достижения университета и качество научных публикаций. Третий блок "Взаимодействие с обществом" включает критерии, оценивающие вклад вуза в онлайн-образование, присутствие в сети Интернет и в социальных сетях.

Тюменский индустриальный университет снова вошел в престижный Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета" в интервальную группу 48-57 среди российских вузов.

"В этом году конкуренция между ведущими вузами мира значительно возросла, потому что текущие реалии заставили университеты менять принципы взаимодействия и коммуникации с общественностью, — отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова. — Московский рейтинг использует исключительно объективные показатели: общественное признание, доходы от исследований, онлайн-курсы и т.д. Наше конкурентное преимущество заключается в тесной связи с индустрией, прежде всего с предприятиями, расположенными в "большой" Тюменской области, мы быстрее реагируем на изменения требований отрасли к квалификации и компетенциям кадров, проводим совместные исследования по приоритетным направлениям. ТИУ сейчас — это информационно открытый университет, представленный не только традиционными ресурсами, но и активно взаимодействующий с аудиторией в социальных сетях, на платформах открытых онлайн-курсов. Именно эти факторы и оцениваются в "Трех миссиях университета"".