Театралы из Тюмени представят спектакль по роману Лагунова на международном фестивале

Театральная студия "Билет на трамвай" представит спектакль "60 ударов сердца", поставленный по роману "Так было" тюменского писателя Константина Логунова, на Международном фестивале молодежных театров GingerFest. Он пройдет весной 2021 года в Туле.
Постановка тюменских театралов рассказывает о людях, работавших в тылу в период войны. До фестиваля достаточно много времени, поэтому артисты планируют готовиться в обычном режиме.
Руководитель и режиссер театра-студии "Билет на трамвай" Тамара Мингазиева рассказала, что фестиваль привлекает возможностью обменяться опытом с другими коллективами. Участников ждут мастер-классы, хорошая образовательная программа.
"Знакомство с театрами других стран — это здорово. Для нас важен этот фестиваль как для развития, так и для получения большого опыта. Поездка на него — толчок для роста. На сцене планируем продемонстрировать свой уровень и получить обратную связь от жюри", — отметила Тамара Мингазиева.
Театральная студия "Билет на трамвай" основана в 2017 году при ТюмГУ, на базе Института физической культуры. Изначально планировалась студия физического и пластического театра для студентов, затем труппа расширилась. Сейчас в студии есть и работающие взрослые люди. Всего - 21 человек, из которых 15 в основном составе, пишет ИА "Тюменская линия".
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