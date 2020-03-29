Тюменский диетолог делится советами по борьбе с весенним авитаминозом

С первыми весенними деньками многие замечают у себя признаки авитаминоза: раздражительность, сонливость и апатию. Девушки весной часто жалуются на выпадение волос, хрупкость ногтей, шелушение кожи. После зимы организм истощён, ему не хватает витаминов – всё это отражается на самочувствии человека. Преодолеть проблему весеннего авитаминоза можно благодаря правильному питанию.

По словам диетолога Вероники Пашутиной, весной особое внимание стоит уделить продуктам, богатым микроэлементами и витаминами. "Весенний" витамин С содержится не только в цитрусовых, зелени, яблоках, чёрной смородине, но и в болгарском перце, белокочанной и цветной капусте, бобовых и картофеле. А девушкам, которые хотят подготовить свою фигуру к пляжному сезону, стоит обогатить свой рацион крупами, свежими овощами, фруктами и ягодами, но употреблять всё это нужно без добавления сахара.

Весной организму не хватает и витамина D, который содержится в кисло-молочных продуктах, печени, яичном желтке, красной икре и рыбе. Витамин Е, так называемый витамин "молодости", можно найти в зелени, растительном масле и шиповнике. Избавиться от весенней хандры поможет витамин В1. Восполнить его недостаток можно с помощью употребления в пищу хлебобулочных изделий, гречки, риса, овсянки, бобовых, орехов и свинины. Детям необходим витамин роста В2, поэтому детям стоит готовить блюда из злаков, мясные и рыбные блюда, а также чаще предлагать свежие овощи, молоко и яйца, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".