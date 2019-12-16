Дедморобус с музыкантами прокатится по Тюмени

В Тюмени автобус с музыкантами Тюменского духового оркестра, наряженными в костюмы Дедов Морозов, будет курсировать по городу в преддверии праздников и в новогодние каникулы. Исполнители будут выходить на автобусных остановках и играть различные композиции.

"Дедморобус" выйдет на маршруты 28, 29 декабря и 4, 5, 6, 7 января. В течение каждого дня музыканты будут посещать по пять–шесть мест с 16 до 18 часов.

Расписание "Дедморобуса":

28.12 — площадь 400-летия Тюмень — ЦУМ (арка) — через ул. Первомайская, 20 — мост Влюбленных — Дом обороны (кольцо) — рынок "Мальвинка".

29.12 — площадь 400-летия Тюмени — ДК "Торфяник" — Гилевская роща — ЦКиИ "Современник" — сквер Льва Ровнина.

4.01 — площадь 400-летия Тюмени — площадь Единства и Согласия — сквер Комсомольский — ЖК Плеханово — ЖК "Три богатыря".

5.01 — площадь 400-летия Тюмени — ЦУМ (арка) — микрорайон Европейский — ДК "Водник" — микрорайон Звёздный городок.

6.01 — площадь 400-летия Тюмени — площадь Единства и Согласия – рынок "Михайловский" — ТРЦ "Остров" — ТЦ "Окей" (Восточный).

7.01 — площадь 400-летия Тюмени — мост Влюбленных — аллея Молодоженов (Дом обороны) — площадь у ж/д вокзала — площадь 400-летия Тюмени.