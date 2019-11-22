Тюменским предприятиям помогут реализовать качественную продукцию в иностранные государства

Фото предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Ведущие предприятия – экспортеры Тюменской области готовы поделиться опытом реализации качественной продукции за рубеж с молодыми компаниями. Обмен практиками, обсуждение возникающих проблем, поиск решения вопросов обсудят совместно бизнес, эксперты и представители власти на первом "Тюменском экспортном форуме" (ТЭФ-2019), сообщает пресс-служба Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Параллельно с Форумом продолжается региональный конкурс "Экспортер года", в котором пятнадцать ведущих предприятий борются за лидерство в пяти номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года". Церемония награждения победителей состоится в день проведения ТЭФ-2019, а затем они получат возможность участия во Всероссийской премии Правительства РФ в области международной кооперации и экспорта.

Губернатор Александр Моор в послании Тюменской областной думе подчеркнул необходимость тюменским производителям, особенно сферы АПК, более агрессивно проникать на рынки юго-восточной Азии, отметив огромный спрос на продовольствие: "Посмотрите, сколько рапсового масла поставляет иностранным партнерам Заводоуковский маслозавод, посмотрите на их планы модернизации и расширения производства! Там люди увидели "окно возможностей" и воспользовались им – а чего ждут остальные? Те, кто встал на стезю предпринимательства, точно способны на большее".

"Заводоуковский маслозавод" участвует в "Тюменском Экспортном Форуме" и соревнуется за первое место в конкурсе "Экспортер года" в двух номинациях: "Агропромышленный комплекс" и "Прорыв года". Руководитель отдела продаж предприятия Сергей Сиротенко отмечает, что маслозавод готов делиться опытом с начинающими тюменскими экспортерами: "При этом увеличение объемов экспорта для нашего предприятия сейчас - основная задача. Мы ищем новые рынки сбыта и выстраиваем дальнейшую стратегию развития с иностранными заказчиками продукции".

Отметим, "Тюменский Экспортный Форум" состоится 3 декабря в Тюменском Технопарке, ул. Республики, 142. Участие в нем примут более 30 ведущих российских и зарубежных спикеров в сфере экспорта, а также порядка 300 участников. Регистрация продолжается на сайте: exportforum.ru. Организаторы Форума: Центр поддержки экспорта Тюменского Технопарка, департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства региона при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.