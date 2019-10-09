В Тюмени пройдет мотивационный форум для подростков и родителей

В Тюменском технопарке 20 октября пройдет мотивационный Rocket Forum для подростков и их родителей. Регистрация на форум уже открыта. Участие бесплатное.

Цель форума — развитие компетенций в области целеполагания и планирования карьеры, повышение мотивированности деятельности подростков.

На площадках форума спикеры поделятся своими историями успеха, расскажут, какие качества и навыки помогли им, и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать в будущем успешным человеком, востребованным на рынке профессий, найти свое место в жизни, как реализовать свои мечты, обрести уверенность и при этом быть счастливым.

Также будут организованы мастер-классы для подростков и семинары-тренинги для родителей.

Подросткам форум поможет понять, как раскрыть свой талант, к чему стремиться, кем стать. Родители на форуме научатся общаться со своими детьми, лучше понимать, чего хотят подростки, помогать им формировать цели и идти к ним.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова говорит: "Семья является базовой ценностью для россиян. Но когда дети становятся подростками — это серьезное испытание как для них, так и для родителей. Чтобы сделать жизнь семьи проще, мы организовали этот форум. На нем подростки смогут найти ответы на вопросы о правильном целеполагании, повышении мотивации, эмпатии к окружающим. Родители — задать вопросы профессионалам из сферы подростковой психологии о том, как правильно семье пережить этап перехода своих детей во взрослую жизнь".

Время проведения форума: с 11:00 до 16:30, адрес: улица Республики, 142.