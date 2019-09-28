Тюменские дети покорили зрителей на концерте "Детская осенняя рапсодия"

Фестиваль "Осенняя рапсодия" - настоящий праздник музыки, который подарили горожанам организаторы из Центра культуры и творчества "Тюмень". 19, 20 и 25 сентября состоялись три ярких концерта.
19 сентября на сцене ДК "Нефтяник" прошел концерт в необычном формате, который так полюбился тюменской публике. "Битва оркестров" - творческий баттл двух известных тюменских коллективов: Тюменский духовой оркестр под руководством главного дирижера Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ и профессора Владимира Лавришина.
Далее эстафету музыки и творчества принял Музейный комплекс им. И.Я. Словцова – в амфитеатре музея состоялся концерт "Осенний MIX".
Завершила фестиваль "Детская осенняя рапсодия" 25 сентября во Дворце культуры "Нефтяник". Десятки детей в этот вечер выступили перед зрителями и подарили им прекрасное настроение. Танцоры, певцы, музыканты и даже гимнасты – все они показали высочайший уровень профессионализма и владения своим видом искусства.
Со вступительным словом выступила директор Департамента культуры – Ирина Алексеева. Она рассказала о том, как много в нашей области талантливых ребят, и пожелала участникам новых творческих побед.
Началось мероприятие с "Детской битвы оркестров". В этот раз в музыкальный "бой" вступили оркестры двух тюменских школ – "Лира" и "Этюд". Ребята исполнили композиции в нескольких номинациях: "Танцевальная композиция", "Солист-инструменталист", "Музыка народов мира".
Ведущие в бесконечном шуточном противостоянии объявили, что на этом программа вечера не заканчивается – зрителей ожидает продолжение концерта.
Далее выступали детский фольклорный ансамбль, дуэт аккордеонистов с преподавателем школы искусств "Гармония", балетная группа со скрипичным ансамблем, воздушные гимнасты и даже акробаты.
Среди артистов были и совсем юные звездочки – пятилетние Апполинария Обыховская, Олеся Бульба и Елизавета Еремина. Девчонки ни в чем не уступали ребятам постарше и доказали, что и в ближайшем будущем творчество в нашем регионе будет продолжать процветать!
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