Нефтяники, газовики и энергетики Тюменской области встретятся на конференции в Югре

Источник: пресс-служба ТПП ТО

Пятая региональная конференция "Российские средства автоматизации для предприятий энергетики, нефтяной и газовой промышленности" состоится 18 октября в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Её организаторами выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области, российский приборостроительный завод "ЭЛЕМЕР" и его региональное представительство в Тюменской области – "ЭЛИОН-Тюмень".

"Успех состоявшихся ранее конференций в Сургуте, Тюмени, Уфе и Самаре, подтвердил важность установления прямого диалога между заказчиками средств, технологий автоматизации и отечественными разработчиками и производителями", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты ТО Елена Аверина.

Программа конференции включает короткое пленарное заседание, на котором будут представлены доклады о состоянии и возможностях российских предприятий, и непосредственное общение на стендах специализированных секций "Расходомеры", "Средства измерения и сигнализации уровня", "Средства измерения давления", "Средства измерения температуры", "Функциональное оборудование и средства защиты полевых КИП", "Промышленный обогрев". На стендах будут представлены действующие образцы приборов и примеры решений актуальных измерительных задач.

Конференция состоится 18 октября 2019 года с 11.00 в Сургуте, в конференц-зале гостиницы "Казачья станица "Гнездо Беркута" по адресу: Пролетарский проспект, д. 4/1. Участие бесплатное. Будет организован трансфер в Сургуте для участников конференции.

Контактные лица:

- в Москве: Балуев Романа Олеговича, заместителя генерального директора ООО НПП "ЭЛЕМЕР" по маркетингу, market@elemer.ru, телефон (495) 987-1238, доб. 121;

- в Тюмени: Недожогин Денис Владимирович, директор ООО "ЭЛИОН-Тюмень", ndv@elion-to.ru, телефон (3452) 215-655.

- в Тюмени: Вишнягова Ксения Владимировна, директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области, (3452) 689-379, доб. 107.