Этикетка на товаре: на что ориентироваться при выборе продуктов питания?

Сотни тысяч людей ежедневно посещают продуктовые магазины. Каждый из посетителей, конечно, ожидает, что на прилавках находится только качественный и безопасный товар. Но так ли это на самом деле? МЕДИНФО 72 предлагает разобраться, что должно быть указано на этикетке товара и на что стоит обращать особое внимание при покупке продуктов питания.
Выбирая продукты питания в магазине, потребители чаще всего ориентируются на внешний вид продукта, срок годности и стоимость. Но эти три критерия – не единственные, на которые нужно обращать внимание.
Для полноты картины также нужно изучать информацию об изготовителе, составе продукта, пищевой ценности и другие немаловажные данные, указанные на упаковке.
Существуют закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также документы и решения, обязывающие производителя указывать всю важную информацию о продукте, не скрывая.
Но некоторые недобросовестные производители придумывают уловки, чтобы сделать именно их товар более привлекательным.
Поэтому напоминаем вам, что маркировка упакованной пищевой продукции, по информации Роспотребнадзора, должна содержать следующие сведения:
- наименование пищевой продукции;
- состав;
- количество;
- дату изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя;
- рекомендации и (или) ограничения по использованию;
- показатели пищевой ценности;
- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Маркетинговые уловки могут сбить с толку покупателей. Однако покупать товары с истекшим сроком годности нельзя даже при наличии большой скидки. Также лучше не приобретать продукцию без даты изготовления и расфасовки. Продавцы обязаны следить за тем, чтобы просроченные продукты питания не оставались на прилавках магазинов. К сожалению, так происходит далеко не всегда, поэтому рекомендуем вам внимательно подходить к выбору продуктов для питания своей семьи.
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