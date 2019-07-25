Этикетка на товаре: на что ориентироваться при выборе продуктов питания?

Сотни тысяч людей ежедневно посещают продуктовые магазины. Каждый из посетителей, конечно, ожидает, что на прилавках находится только качественный и безопасный товар. Но так ли это на самом деле? МЕДИНФО 72 предлагает разобраться, что должно быть указано на этикетке товара и на что стоит обращать особое внимание при покупке продуктов питания.

Выбирая продукты питания в магазине, потребители чаще всего ориентируются на внешний вид продукта, срок годности и стоимость. Но эти три критерия – не единственные, на которые нужно обращать внимание.

Для полноты картины также нужно изучать информацию об изготовителе, составе продукта, пищевой ценности и другие немаловажные данные, указанные на упаковке.

Существуют закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также документы и решения, обязывающие производителя указывать всю важную информацию о продукте, не скрывая.

Но некоторые недобросовестные производители придумывают уловки, чтобы сделать именно их товар более привлекательным.

Поэтому напоминаем вам, что маркировка упакованной пищевой продукции, по информации Роспотребнадзора, должна содержать следующие сведения:

- наименование пищевой продукции;

- состав;

- количество;

- дату изготовления;

- срок годности;

- условия хранения;

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя;

- рекомендации и (или) ограничения по использованию;

- показатели пищевой ценности;

- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Маркетинговые уловки могут сбить с толку покупателей. Однако покупать товары с истекшим сроком годности нельзя даже при наличии большой скидки. Также лучше не приобретать продукцию без даты изготовления и расфасовки. Продавцы обязаны следить за тем, чтобы просроченные продукты питания не оставались на прилавках магазинов. К сожалению, так происходит далеко не всегда, поэтому рекомендуем вам внимательно подходить к выбору продуктов для питания своей семьи.