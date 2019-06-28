Видеонаблюдение "Дом.ru Бизнес" научилось распознавать номера и работать в паре с "умным" шлагбаумом

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" продолжает развивать систему видеоанализа. Корпоративным клиентам видеонаблюдения доступны две новинки – сервис "Распознавание автомобильных номеров" и техническое решение "Умный шлагбаум".

Для управления и контроля проезда автотранспорта на территорию достаточно подключить модуль распознавания номеров транспортных средств, который учитывает скорость движения и освещенность в зоне контроля, автоматически распознает, регистрирует и сохраняет номер в базе данных с указанием даты и времени.

Модуль распознает стандартные государственные автомобильные знаки, содержащие цифры, кириллические и латинские буквы, помогает контролировать движение транспорта, отслеживать время прибытия и/или отправки транспорта для разгрузки/загрузки товаров, определить сторонний транспорт на объекте. Система сохраняет нужный кадр и при помощи push или email информирует заинтересованных лиц о событиях проезда, распознанном единичном номере или номере заданной группы, о незнакомом номере. Кроме того, например, можно узнавать о прибытии постоянных клиентов, а также отслеживать поток автомобилей и сравнивать данные с полученной выручкой на кассе в конце дня.

События видеозаписи проезда хранятся в архиве. Распознанные номера отображаются на таймлайне в виде ленты стоп-кадров с номером, временем и датой в хронологическом порядке. Дополнительно доступен поиск по номеру, дате, времени, результату распознавания, направлению движения за определенный период времени с фильтрацией по параметрам.

Техническое решение модуля распознавания автомобильных номеров и системы контроля и управления доступом "Умный шлагбаум" позволяет полностью автоматизировать процесс въезда автотранспорта. Сервис от "Дом.ru Бизнес" сравнивает номер автомобиля с номерами из базы, при совпадении данных происходит автоматическое открытие шлагбаума, ворот и т.п. Номера в базу заносятся через портал видеонаблюдения https://vs.domru.ru. Если необходимо впустить незнакомый автомобиль, достаточно применить "ручной" режим, нажав в интерфейсе кнопку "Открыть".

Облачное видеонаблюдение "Дом.ru бизнес" не требует крупных разовых затрат и расходов на оборудование для хранения данных, а также его модернизацию и обслуживание. Камеры можно взять в аренду или купить у "Дом.ru Бизнес", либо использовать своё оборудование с необходимыми техническими характеристиками. Масштабируемая система позволяет подключить неограниченное количество камер, пользователей и объектов. Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет. Все настройки производятся в "Личном кабинете" корпоративного клиента. Подробное описание услуги и её возможностей доступно на сайте https://b2b.domru.ru/products/videonablyudenie.