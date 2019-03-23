Тюменцы могут принять участие в поисках пропавших людей

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова – Тюмень»

Поисковый отряд "Белая Сова – Тюмень" набирает волонтеров, которые готовы помогать в поиске пропавших людей. Активисты сотрудничают с полицией и организуют прочесывание местности.

Как сообщает "Вслух.ру", 6 апреля 2019 года состоится организационное собрание для волонтеров поискового отряда "Белая Сова - Тюмень". Также здесь ждут тех, кто хочет вступить в отряд. На собрании расскажут о курсе обучения волонтеров, который будет проходить с апреля по май. Тех, кто уже решил вступить в отряд, просят отметиться на встрече.

"Чем больше людей в нашем отряде, тем оперативнее мы можем выезжать на поиски и тем больше можем охватить территорию во время поиска. Время всегда играет против нас, иногда от него зависит человеческая жизнь", - говорят в отряде.

Из-за нехватки людей в 2018 году не удалось помочь с поисками пропавших людей в соседних регионах. "Белая Сова" либо вообще не выезжала, либо выезжала малым количеством людей.

Главная награда поисковиков людей - надпись "Найден, жив!" на фотографии пропавшего. Каждый член отряда - самый обычный человек, который вносит свой вклад по мере сил и возможностей. Потому неравнодушных людей зовут присоединиться к благому делу.