Тюмень за день: 29 декабря

Фото Евгения Шульца

На участке улицы Одесской ограничат движение транспорта

По сведениям департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, в Тюмени с 9 до 31 января будет прекращено движение транспорта по улице Одесской на участке от улицы Котовского до улицы Республики. Ограничение связано с проведением капитального ремонта.

Тюмень борется со снежными завалами

В Тюмени за сутки выпало более 20 см снега. Это 74 % от месячной нормы (или 22 мм за декабрь). Ситуацию осложняют продолжающиеся снегопады.

В Тюмени заработала новая станция обеззараживания воды

На Велижанских водоочистных сооружениях запущена новая автоматизированная станция обеззараживания питьевой воды. Это позволит отказаться от использования жидкого хлора, применявшегося здесь более сорока лет.

Сказочную резиденцию зимнего волшебника открыли на площади 400-летия Тюмени

Торжественное открытие резиденции Деда Мороза состоялось на площади 400-летия Тюмени. Вместе с зимним волшебником гостей встречал Тюменский духовой оркестр в костюмах Дед Морозов, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Тюменцы подарили новогодний праздник детям с заболеваниями крови

В Областной клинической больнице №1 провели новогодний утренник для детей с тяжелыми заболеваниями. Настоящая сказка с Дедушкой Морозом и Снегурочкой помогла хоть на время забыть о боли и своем сложном лечении всем малышам.

У автобуса №84 изменится схема движения

В Тюмени меняется схема движения маршрута №84 "ул.Энтузиастов — ОБИЛ (Центр нейрохирургии)". Обновленная схема будет действовать с 12 января.