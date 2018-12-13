Тюмень за день: 13 декабря

В Тюмени пройдет утренняя сплошная проверка водителей

Сплошную проверку автомобилистов проведут сотрудники ГИБДД в Центральном административном округе Тюмени завтра утром, 14 декабря. Основная задача автоинспекторов — пресечение фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии и других грубых нарушений ПДД.

В ФЦН в Тюмени провели порядка 4 тысяч операций и обучили тысячу врачей в 2018 году

Порядка 4 тысяч операций провели врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в 2018 году. Пациентами стали жители 81 региона России и 14 зарубежных стран. Итоги работы подвели на пресс-конференции, состоявшейся накануне, 12 декабря, под председательством главного врача ФЦН, профессора, заслуженного врача РФ Альберта Суфианова.

Три тысячи школьников станут участниками фестиваля "Я люблю науку"

Более 3 000 школьников Тюмени примут участие в фестивале "Я люблю науку" 14-15 декабря в школе №94. Юные тюменцы будут изучать стратегии ведения математических игр, решать механические головоломки, собирать роболампы, учиться защищаться от кибератак и знакомиться с десятками других научных тем.

Молодежный театр "Май" приглашает тюменцев в "Кристалл" на перформанс

15 и 16 декабря с 15:00 до 17:00 молодежный театр "Май" проведет бесплатный перформанс-вербатим "Послушайте" в торговом центре "Кристалл".

В ТИУ между лучшими бизнес-проектами разделят 700 тысяч рублей

Результаты третьего конкурса бизнес-проектов СИП-АП станут известны в Тюменском индустриальном университете 15 декабря. Участники поборются за гранты конкурса, призовой фонд которого составит 700 тысяч рублей. В этот раз наравне с уже действующими предпринимателями в конкурсе примут участие старшеклассники общеобразовательных организаций.