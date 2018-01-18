За год на тюменских дорогах погибли 50 пешеходов

Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Михаил Киселев встретился с представителями общественных организаций и активистами, содействующими ГИБДД в сфере безопасности дорожного движения.

Киселев назвал главным итогом 2017 года снижение числа погибших на дорогах региона. В прошлом году в ДТП на территории Тюменской области погибли 237 человек — на 27 меньше, чем в 2016-м.

"ГИБДД, в том числе с вашим участием, боролась за каждую жизнь на дороге. Каждую трагедию анализировали, выбирали возможные тенденции, места концентрации ДТП, предпринимали дополнительные меры и расставляли все наши посты с учетом этого анализа, пытаясь предотвратить новые жертвы", — отметил Михаил Киселев.

Всего на территории региона произошло 2767 ДТП — на 258 больше, чем в 2016-м, ранены 3574 человека. Основными причинами дорожной аварийности стали: несоблюдение скоростного режима движения, нарушение очередности проезда перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение ПДД пешеходами.

На дорогах региона в этом году погибли 50 пешеходов. Это почти на четверть меньше, чем в 2016 году. Каждый третий пострадавший пешеход попал в ДТП в темное время суток, из полсотни смертельных аварий в темное время произошло 36. Автоинспекторы замечают, что жители области пока не придают должного значения использованию световозвращающих элементов в темное время суток. Каждый четвертый пешеход был сбит на нерегулируемых пешеходных переходах, при этом 9 человек погибли.

Возросло количество ДТП по вине водителей автобусов. В Тюменской области в 2017 году зарегистрировано 153 ДТП, 1 человек погиб, 181 получили травмы (в прошлом году произошло 122 аварии, также погиб один человек). 133 ДТП в прошлом году случились по вине водителей автобусов, осуществляющих лицензированные перевозки. Больше половины ДТП с участием автобусов связаны с падением пассажиров в салоне.

Сотрудниками ГИБДД за год выявлено более 6 тысяч нарушений ПДД водителями общественного транспорта. Как отмечают в областной автоинспекции, в привлечении водителей общественного транспорта к ответственности за допущенные нарушения ПДД помогает активная гражданская позиция тюменцев, фиксирующих нарушения и направляющих информацию в Госавтоинспекцию.

Снизилось число ДТП, погибших и раненых в них людей на федеральных трассах. Несмотря на предпринимаемые во взаимодействии с другими субъектами профилактики меры, больше зарегистрировано ДТП с участием детей до 16 лет: 368 ДТП произошло (в 2016-м — 327), 11 детей погибли и 395 пострадали — в прошлом году 8 погибли и 372 пострадали.

На дорогах региона выявлено 1 млн 447 тыс. нарушений ПДД, в том числе более миллиона — системами, работающими в автоматическом режиме.