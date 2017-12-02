Тюменцев научат совмещать семью и бизнес

Тренинг "О чём говорят мужчины? Бизнес, Лидерство и Руководство" состоится в тюменском бизнес-центре "Петр Столыпин" 9 декабря, начало в 11:00. Главным спикером выступит банкир Андрей Онистрат.

Гость расскажет о том, как добиваться в жизни больших результатов, и как найти золотую середину между бизнесом, семьей и спортом, пишет "Вслyх.рy".

Кроме того, на тренинге выступит владелец и основатель мебельной фабрики "Форт", чемпион России и мира по кикбоксингу Александр Синеркин. Александр поделится своими методами работы с командой: мотивация команды на результат, создание и поддержание "огня" в глазах ваших сотрудников.

По окончанию мероприятия, состоится пробежка с Андреем Онистратом. Подробная информация о спикерах и программа тренинга размещены на сайте www.mentmn.ru. Кроме того, вопросы можно задать Шарафутдиновой Лилии, ведущему специалисту департамента по организационной работе с предприятиями и предпринимателями ТПП ТО, (3452) 689-379, 399-609, lilya_tpp@mail.ru.