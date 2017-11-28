Культурная афиша декабря: тюменцев удивят Максим Аверин, Денис Мацуев, Хор Турецого и местные артисты

Тюменское концертно-театральное объединение готовит в декабре для жителей и гостей областного центра насыщенную культурную программу. Зрителей ждут многочисленные российских звезд, спектакли и, конечно, новогодние представления.

Подробнее о культурных событиях декабря – в Топе мероприятий, подготовленном сообществом "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Открывает культурную афишу месяца спектакль "Смешные деньги" на сцене Тюменского драматического театра, он состоится 1 декабря в 19:00. Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег. Вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того - пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно - наемный убийца.

Необычную версию "Отелло", где все роли сыграны мужчинами, представят в Тюменской филармонии Максим Аверин и Дмитрий Жойдик 5 декабря. Начало в 19:00.

7 декабря в Тюменском драмтеатре состоится мюзикл "Новогодние приключения Белоснежки". Белоснежка и ее друзья-лесовики устраивают новогоднее представление, на которое приглашают Деда Мороза и всех-всех-всех. Узнав об этом, злобная королева Рогнеда решает, во что бы то ни стало, помешать веселью и сорвать новогодний праздник. Постановка для детей старше 3 лет.

Самая яркая исполнительница современного городского романса Любовь Успенская выступит в ДК "Нефтяник" 9 декабря в 19:00. Настоящим сюрпризом для всех станет новое звучание песен исполнительницы. А на следующий день, 10 декабря, здесь же будет ждать поклонников своего творчества Михаил Жванецкий.

Грандиозным культурным событием месяца станет фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет в Тюменской филармонии 16-18 декабря. За это время будет представлено четыре уникальные программы. Среди них: выступление Дениса Мацуева и Тюменского филармонического оркестра, концерт стипендиатов фонда "Новые имена", феноменальная коллаборация – Денис Мацуев и оркестр "Виртуозы Москвы", а также выступления участников всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

24 декабря на сцене Тюменского драматического театра состоится премьера мюзикла "Снежная королева". Представление смогут посетить дети любого возраста.

С новогодней программой выступит на сцене Тюменской филармонии 26 декабря Хор Турецкого. Торжество живого звука, музыкальный бэнд, незабываемые эмоции — концерт вместе со зрителями, которые смогут принимать непосредственное участие в шоу.

Узнать обо всех мероприятиях декабря можно в календаре сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.