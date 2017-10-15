В Тюмени пройдут семинары для родителей трудных детей

Родителей, чьи дети состоят на школьном учете, либо на учете в полиции, приглашают на бесплатные занятия в Тюмени с психологом Владимиром Плетниковым. Первая встреча запланирована на 28 октября, начало в 15:00.

Психолог, обладающим опытом работы в коммерческих и научных организациях города и области, практикующий два психотерапевтических подхода: гештальт-терапию и телесноориентированную психотерапию, предлагает родителям провести вместе с ним собственное исследование своих неосознанных установок, взглядов, поведения, которые мешают взаимопониманию родителей и детей.

На занятиях ждут и тех родителей, кто просто заинтересован в гармонизации отношений внутри своей семьи. Наличие ребенка, состоящего на учете — условие необязательное.

Получить подробную информацию и записаться в группу можно по телефонам: 390-144, (Ольга Александровна, Юлия Александровна); 8-982-911-18-95 (Владимир Валерьевич, ведущий). Расписание работы группы: пять встреч (по субботам) по пять часов. Окончание работы – 25 ноября. Детали можно найти в группе в социальной сети.