Первоклассников Тюмени посвятят в пешеходов

16:31 08 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.vatantat.ru
| Фото: www.vatantat.ru

23 тысячи первоклассников Тюменской области в октябре будут посвящены в пешеходы. Торжественное посвящение станет для них итогом изучения правил дорожного поведения.

В первый месяц учебного года малыши изучали правила дорожной безопасности на классных часах, а также вместе с сотрудниками ГИБДД. Теперь они знают, где нужно переходить проезжую часть, какие опасные ситуации могут ожидать на пешеходном переходе, и что нужно делать, чтобы избежать этих "дорожных ловушек".

Каждому юному пешеходу будет вручено специальное свидетельство с призывом всегда быть внимательным на дороге. В большинстве школ вручение свидетельств пройдет торжественно: в форме праздников, конкурсов, с участием родителей, общественности и автоинспекторов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017