Первоклассников Тюмени посвятят в пешеходов

23 тысячи первоклассников Тюменской области в октябре будут посвящены в пешеходы. Торжественное посвящение станет для них итогом изучения правил дорожного поведения.

В первый месяц учебного года малыши изучали правила дорожной безопасности на классных часах, а также вместе с сотрудниками ГИБДД. Теперь они знают, где нужно переходить проезжую часть, какие опасные ситуации могут ожидать на пешеходном переходе, и что нужно делать, чтобы избежать этих "дорожных ловушек".

Каждому юному пешеходу будет вручено специальное свидетельство с призывом всегда быть внимательным на дороге. В большинстве школ вручение свидетельств пройдет торжественно: в форме праздников, конкурсов, с участием родителей, общественности и автоинспекторов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.