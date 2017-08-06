Лига добровольцев ТюмГУ ищет волонтеров

Волонтеров на мероприятия, целью которых станет улучшение жизни жителей Тюмени, набирает Лига добровольцев ТюмГУ.

Как пишет "Вслух.ру", с 3 по 9 августа в Тюмени пройдет акция "Я помогаю". В магазинах, расположенных в разных точках города, будут установлены стенды и емкости, куда люди смогут пожертвовать купленную ими еду. А все нуждающиеся смогут ее взять. В задачу волонтеров войдет привлечение внимания к акции людей, только что совершивших покупки.

Следующая акция - "Помоги собрать детей-инвалидов в школу" - пройдет с 7 по 28 августа. Цель акции - гуманитарная помощь детям с особенностями здоровья.

Акцию "Сбор вещей для нуждающихся" Лига проводит самостоятельно. Это сбор одежды и обуви для тех, у кого нет возможности их приобрести. Вещи собирают в коробки, которые расставлены в стенах ТюмГУ, а потом отвозят в специальные учреждения. Принимаются как новые, так и поддержанные вещи в хорошем состоянии.

В качестве волонтеров могут выступить как студенты ТюмГУ, так и учащиеся других вузов, ссузов и школ.