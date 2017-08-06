Уличные вечеринки в Тюмени – каждую субботу августа

Весь август по субботам в 17:00 в Тюмени на площади у МТЦ "Космос" проходить уличные вечеринки FreeMusi, направленные на популяризацию битбокса и других современных молодежных направлений.

Благодаря проекту жители города смогут познакомиться с уличной культурой и узнают, каким образом можно раскрыть потенциал талантливых горожан в любом возрасте, пишет "Мoй портал".

Стать участником проекта и выступить перед публикой может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на участие организатору проекта Сергею Черня. Покажи на что ты способен, чтобы стать звездой проекта. Много крутой музыки, фристайл, уличные танцы, свободный микрофон, розыгрыши призов от партнёров проекта и многое другое ждёт всех гостей и зрителей еженедельных вечеринок.