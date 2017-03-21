В Тюмени рассмотрели проект благоустройства Затюменского парка

План благоустройства парка "Затюменский" накануне представили на совещании у Владимира Якушева. В обсуждении проекта участвовали Александр Моор, руководители управ Калининского округа и профильных департаментов.

Согласно плану, на территории лесопарка будут созданы тематические зоны с отдельными входами: для отдыха, спорта, семейных прогулок. Парк оборудуют навигационной системой, которая поможет понять, где находятся спортивные сооружения, где детские площадки и площадки для творчества и отдыха, а где зоны для выгула собак. В ходе обсуждения проекта благоустройства Затюменского жители попросили разместить собачьи площадки подальше от троп здоровья и лыжных трасс. Разработчики запланировали две площадки для выгула. Вольер появится со стороны улицы Аккумуляторной, также будет оборудована площадка для дрессировки.

Проектировщики проработали обустройство водоотводных лотков, освещения, ограждения и системы видеонаблюдения.

Реализацию проекта начнут с реконструкции территории, прилегающей к лесопарку. Там появится дорожка, по которой можно будет передвигаться вокруг парка на велосипеде. Также в зоне рядом с парком оборудуют беседки, которые подойдут для проведения лекториев на открытом воздухе.

"Инфраструктура, которая будет здесь создана, направлена на то, чтобы максимально сохранить природную самобытность лесопарка. Проект рассчитан на два года. Замечания и предложения общественности учтены, и мы сделаем эту территорию более современной, комфортной и удобной для всех", — отметил Александр Моор.

Напомним, что первоначальный вариант проекта тюменской администрации по благоустройству парка вызывал неодобрение тюменцев, опасавшихся за сохранность памятника природы. Проект скорректировали, после чего он прошел государственную экологическую экспертизу.

На встрече было отмечено, что спортивные и детские площадки расположены за границами лесопарка — на территории, прилегающей к спортивной школе.

Добавим, что обновленный Затюменский парк планируют открыть к лету 2018-го.