В Сети появились некоторые кинообразы фильма "Тобол"

14:20 16 февраля 2017
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Источник изображения: Facebook.

В социальной сети Facebook ведется страница под названием "Секреты и тайны фильма "Тобол". Там можно увидеть видеозарисовки, фотографии и текущую информацию о съемках сериала.

В частности, вчера были выложены снимки актеров в костюмах. На них запечатлены Дмитрий Назаров в образе Семена Ремезова, Евгений Дятлов в роли сибирского губернатора князя Матвея Гагарина и другие исполнители. 

Теги: социальные сети , сериалы , съемки , Тобольск , кино
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