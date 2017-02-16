В Сети появились некоторые кинообразы фильма "Тобол"

Источник изображения: Facebook.

В социальной сети Facebook ведется страница под названием "Секреты и тайны фильма "Тобол". Там можно увидеть видеозарисовки, фотографии и текущую информацию о съемках сериала.

В частности, вчера были выложены снимки актеров в костюмах. На них запечатлены Дмитрий Назаров в образе Семена Ремезова, Евгений Дятлов в роли сибирского губернатора князя Матвея Гагарина и другие исполнители.