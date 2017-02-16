В Сети появились некоторые кинообразы фильма "Тобол"

В социальной сети Facebook ведется страница под названием "Секреты и тайны фильма "Тобол". Там можно увидеть видеозарисовки, фотографии и текущую информацию о съемках сериала.
В частности, вчера были выложены снимки актеров в костюмах. На них запечатлены Дмитрий Назаров в образе Семена Ремезова, Евгений Дятлов в роли сибирского губернатора князя Матвея Гагарина и другие исполнители.
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