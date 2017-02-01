Декорации к фильму "Тобол" безвозмездно передадут музею-заповеднику

Объекты, которые возводятся в Тобольске для съемок фильма "Тобол", будут переданы в местный музей-заповедник и в дальнейшем будут включены в туристические программы. Также музею безвозмездно передадут костюмы, которые шьются для героев фильма.

Об этом на заседании комитета по социальной политике областной думы заявил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Сарычев. "Этот вопрос уже решен. Все, что можно будет сохранить, не пропадет. Однако башня, которая строится на Красной площади, вряд ли сможет там находиться, скорей всего после съемок ее придется разобрать", - отметил Сергей Сарычев, отвечая на вопрос депутата Галины Резяповой.

newsprom.ru

Напомним, съемки фильма "Тобол", сценарий к которому написал Алексей Иванов, начнутся в начале марта. Подготовительные работы идут полным ходом. Накануне площадку, где воссоздается фрагмент древнего города начала 18 века, посетил губернатор Владимир Якушев в рамках рабочей поездки в Тобольск.

admtyumen.ru

Продюсер кинофильма Олег Урушев провел небольшую экскурсию и продемонстрировал эскизы и готовые объекты. Всего их будет 40. В их числе подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды, две церкви, имитация взвоза. По информации пресс-службы губернатора, площадка готова на 40%, строительство идет полным ходом. В нем задействованы тюменские и тобольские подрядчики.

admtyumen.ru

Полнометражный художественный фильм "Тобол" выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу "1 канала" планируется создание телевизионной версии из 8 серий.

Любовь Голышева