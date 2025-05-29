Тюменцев приглашают на форум "Сильные идеи для нового времени" и федеральный конкурс "Знай наших"

Тюменцев приглашают на форум "Сильные идеи для нового времени" и федеральный конкурс "Знай наших". На форуме жители региона могут поделиться своими предложениями, которые внесут значимый вклад в развитие страны. Авторы лучших идей смогут лично представить свои инициативы руководству страны.

Форум охватывает несколько направлений, в которых участники могут предложить свои идеи:

• Национальная социальная инициатива;

• Национальная предпринимательская инициатива;

• Национальная технологическая инициатива;

• Национальная кадровая инициатива;

• Национальная экологическая и климатическая инициатива.

Заявки на участие в форуме принимаются до 1 июня. Подробности и форма регистрации доступны по ссылке: Форум "Сильные идеи для нового времени".

Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс "Знай наших", который предлагает малым и средним предпринимателям эффективные инструменты для продвижения и развития бизнеса. Участниками конкурса могут стать:

• Малые и средние предприниматели;

• Компании с локализацией бизнеса не менее 30%;

• Компании, демонстрирующие рост продаж от года к году.

Заявки на участие в конкурсе также принимаются до 1 июня. Более подробную информацию можно найти по ссылке: Конкурс "Знай наших".

Организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.