Аэропорт Салехарда станет больше и удобнее

Обновление аэропорта Салехарда стало одной из ключевых тем встречи главы Минтранса Романа Старовойта и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В совещании также принял участие руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам Дмитрия Артюхова, модернизация аэропорта окружной столицы является необходимым шагом для создания комфортных условий для пассажиров — как жителей Салехарда, так и гостей города. "У нас большие планы по развитию этой части региона как туристической зоны, поэтому модернизация аэропорта, увеличение его пропускной способности и удобства обслуживания — сегодня приоритетная задача", — отметил он.

В Росавиации напомнили, что аэропорт Салехард обслуживает магистральные самолеты с 1997 года, когда была введена в эксплуатацию новая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) длиной 2725 метров и шириной 46 метров. Последняя реконструкция полосы была проведена в 2006 году, а действующий аэровокзал начал свою работу в 2000 году. За последние десять лет (2015-2024) пассажиропоток вырос на 61%, составив 456 тыс. пассажиров в прошлом году. Для сравнения, население Салехарда составляет около 50 тыс. человек, а всего в округе проживает 515 тыс. Важно отметить, что расстояние между Салехардом и Москвой составляет примерно 2000 км, что делает авиацию самым быстрым способом передвижения на такие расстояния.

Для развития воздушной гавани в 2023 году между правительством Ямала и компанией "Аэропорт Салехард" (входит в "Новапорт Холдинг") было подписано концессионное соглашение. Согласно договоренности, концессионер построит новый аэровокзал, реконструирует существующий, модернизирует взлетно-посадочную полосу и перрон, установит новое светосигнальное оборудование и мачты освещения, обновит системы связи и выполнит другие работы. Полное завершение проекта планируется к 2028 году.

Реализация проекта будет частично осуществляться в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов", который входит в нацпроект "Эффективная транспортная система". Модернизация аэропорта Салехарда улучшит транспортную доступность и связность Ямала, расширит географию и маршрутную сеть полетов, а также повысит безопасность авиаперевозок, что в целом улучшит качество жизни граждан.

На встрече также обсуждалась возможность выполнения капитального ремонта аэродрома в рамках федерального проекта "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта".

"Реализация проекта не только повысит транспортную доступность округа, но и внесет существенный вклад в улучшение качества жизни ямальцев. Обновленная инфраструктура аэропорта сделает полеты комфортнее и поможет реализовать потенциал арктического региона", — прокомментировал итоги встречи Дмитрий Ядров.

▎Ожидаемые преимущества для граждан:

• Посадка и высадка через телескопические трапы.

• Увеличение скорости обслуживания, качества и сервиса.

• Трехкратное увеличение площади обслуживания пассажиров и пропускной способности (до 9,8 тыс. кв. м. и 600 пассажиров в час соответственно).

• Возможность международных полетов.

• Рост пассажиропотока и создание новых рабочих мест.