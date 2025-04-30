Яндекс Go рассказал, когда в майские праздники в Тюмени будут самые низкие цены на такси

Цены и спрос на такси в Тюмени во время майских праздников будет меняться в зависимости от количества заказов в моменте и число свободных водителей на линии. В какие часы и дни ездить дешевле, рассчитали аналитики Яндекс Go.

В среду, 30 апреля, рабочий день короче, многие раньше отправятся на такси домой, а также в магазины закупать продукты и все необходимое для открытия дачного сезона. Спрос на такси в этот день будет выше, чем в следующие дни.

В первых числах мая спрос на поездки начнет снижаться — люди будут в среднем на 10-15% реже заказывать такси, чем в предпраздничные недели. Но при этом меньше будет и доступных автомобилей — некоторые водители тоже предпочтут в эти дни отдохнуть. В среднем число активных водителей снижается на 3–5%, на линии они проводят на 7–10% меньше времени.

Средний чек в праздничные дни снижается на 10–15% по сравнению с последними неделями перед ними. В длинные выходные выгоднее всего заказывать такси по утрам – люди не торопятся на работу. В итоге нет выраженного часа пик, утром и днем реже срабатывает повышающий коэффициент, так как водителей хватает на все заказы, а цены становятся доступнее.

Вечернего часа пик, когда все возвращаются с работы, в праздники тоже нет. Но с 18 часов до 1–2 часов ночи спрос может вырасти в среднем на 10–20%, средний чек — на 10%. В это время многие отправляются развлекаться, возвращаются из ресторанов или с прогулок. Заказов может быть больше, чем свободных водителей на линии, и это повлияет на цену.