Два пожарных депо оборудуют в Тобольском районе

Пожарные депо возводят в селе Лайтамак и в деревне Ачиры. В боксах будет гараж для пожарных автомобилей, тракторов с плугом для опашки территории, водовозной техник и оборудования, пункт связи, комната отдыха для дежурной смены, душевая, складское и техническое помещения, учебный класс, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Прошлой весной мы приобрели спецтехнику в эти труднодоступные поселения. Посты значительно сократят время реагирования спасателей в случае пожара и усилят пожарную безопасность труднодоступных сёл и деревень", - сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

К концу 2025 года в Тюменской области также будут действовать 113 отдельных постов пожарной охраны. Их главная задача – защищать от огня отдаленные деревни и села, бороться с ландшафтными пожарами, вести профилактическую работу с населением.