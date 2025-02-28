Главные предпринимательские события года презентуют 4 марта в Тюмени

Презентация ключевых мероприятий 2025 года, ориентированных на опытное бизнес-сообщество и начинающих предпринимателей, состоится 4 марта в 11:30 в "Конторе пароходства", организатором встречи выступает региональное отделение "Опора России".

В 2024 году ТРО провело более полуторы тысяч событий. 2025 год обещает быть таким же насыщенным – бизнес-инкубаторы, форумы, собрания, акселераторы, слеты, питчинги, презентации и многое другое.

"В этом году впервые мы обеспечим льготные условия для развития предпринимательства участникам СВО. Проведем уникальное для страны событие с участием международных экспертов. Также в ближайших планах – открыть предпринимательский класс в школе №69, который будет действовать наряду с аграрным, медицинским и педагогическим", – рассказал исполнительный директор ТРО ОР Наиль Хакимов.

Тюменская "Опора России" – единственное регоделение в стране, которое создало свой собственный институт в университете - международную школу предпринимательства ТюмГУ; единственные, кто ежегодно организует федеральные и международные слеты и бизнес-форумы не только в Тюмени, но и в Сочи, Москве. Также ОР уже пятый год подряд вместе с центром "Мой бизнес" курирует реализацию нацпроекта по самозанятости в Тюменской области. А интеллектуальный продукт тюменского отделения – бизнес-игра "Завод" – входит в образовательную линейку "СберУниверситета", Сколково, закрытого бизнес-клуба "CLUB 500" и не только.