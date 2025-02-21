Расходы на создание кампуса в Тюмени увеличены более чем на 4 млрд рублей

Межуниверситетский кампус Тюмени подорожал более чем на 4 миллиарда рублей - изменения условий концессионного соглашения по его строительству в части увеличения стоимости строительства приняли в четверг депутаты Тюменской облдумы.

Таким образом, расчетная стоимость кампуса составит около 36,6 млрд рублей. Основная часть финансирования предусмотрена из федерального бюджета.

Как пояснили в облдуме, причинами принятого решения стали изменение макроэкономических параметров, важность сохранения темпов строительства, дополнительные расходы на технологическое присоединение.

Ранее на заседании комитета по экономической политике и природопользованию при обсуждении изменении в статью 2 областного закона "Об условиях Концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени" председатель комитета Инна Лосева сообщила, что гостиницу на 120 мест начали строить в феврале, осенью этого года должны приступить к строительству остальных девяти объектов кампуса. Более 30% материалов, которые будут использованы при строительстве, планируется приобрести у тюменских производителей. "Для дальнейшего привлечения к строительству кампуса тюменских компаний-застройщиков и производителей строительных материалов и конструкций, входящих в региональный строительно-индустриальный кластер, будут проведены презентационные мероприятия и закупочные сессии", - подчеркнула Лосева.

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". В августе 2023 года сообщалось, что 50 процентов от всего объёма инвестиций в кампус - это капитальный грант из федеральный бюджета. Почти 40% - это средства, которые привлечёт концессионер-инвестор и до 12% - это капитальные вложения регионального бюджета. Общие инвестиции - больше 32 миллиардов рублей. Планировалось, что в 2024 году начнётся подготовка земельного участка, проектирования зданий. В 2025 году - строительство самих зданий, сооружений. К 2028 году кампус должен быть построен.