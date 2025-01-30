Названы сроки перехода клиентов Почта Банка в ВТБ

При интеграции банков планируется перевести до 5 млн клиентов Почта Банка в 2026 году, при этом сохранить существующие форматы обслуживания, сообщил топ-менеджер Георгий Горшков.

В декабре прошлого года была завершена сделка по приобретению доли и консолидации акций. Первый этап объединения начнется уже в первом квартале этого года. Он затронет сначала 20 офисов, а до конца марта финансовые услуги единого стандарта появятся во всех отделениях. Клиентам планируют предложить и специальные преференции.

"В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года", — заявил Горшков.