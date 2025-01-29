Россиянам предлагают инвестировать в "километры"

Частные инвесторы могут приобрести новый цифровой актив благодаря программе "КАМАЗа" "Цифровой километр" в партнерстве со Сбером

Программа доступна любому гражданину, который может вложить даже небольшие деньги в реальные автомобили "КАМАЗ", которые ежедневно перевозят коммерческие грузы. Новая программа Сбера и дочерней организации КАМАЗа доступна не только сотрудникам обеих организаций, но и широкому кругу инвесторов.

В мобильном приложении "Цифровой километр" (дочерней организации КАМАЗа) частные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА). В результате инвестор будет получать фиксированный доход от 20% до 23% годовых раз в квартал. Ещё 2% годовых в рамках программы будут дополнительно начислены бонусами Спасибо, если автомобиль проедет больше определённого километража. Минимальный размер вложения — 1 000 рублей.

Приложение "Цифровой километр" позволяет отслеживать даты выплат купонов и следить за пробегом авто, чтобы понимать, когда будут начислены бонусы Спасибо.

Сами ЦФА будут выпущены "КАМАЗом" на платформе цифровых активов Сбера. Это первый выпуск ЦФА по программе, которая реализуется на основе блокчейна по соглашению о сотрудничестве Сбера и "КАМАЗа". Благодаря технологии бесшовной интеграции Sber API информация о доступных к выпуску активах поступает инвесторам в режиме реального времени.

Помимо частных инвесторов ЦФА также будут доступны для инвестирования всем юридическим лицам.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Цифровой километр" — яркий пример новых корпоративных программ в сфере ЦФА. С одной стороны, это отличный инструмент вознаграждения, который стимулирует сотрудников автомобильного предприятия повышать свою эффективность. С другой стороны, эта программа доступна и любому неквалифицированному частному инвестору. Считаю, что такие инициативы очень важны как для рынка ЦФА в целом, так и для развития финансовой грамотности и популяризации новых инвестиционных инструментов, которые позволяют диверсифицировать свои активы.

Андрей Максимов, заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по финансам:

”КАМАЗ” ― современная и быстроразвивающаяся компания, которая внедряет передовые технологии в производство грузовой и пассажирской техники, чтобы выпускать высококачественный продукт для своих потребителей. Кроме этого, мы стремимся найти инновационные решения во всех направлениях деятельности компании, в том числе и в привлечении инвестиций. Одним из таких является “Цифровой километр”, который позволяет работникам компании стать инвесторами в продукт, который они производят ― грузовые автомобили. Это также и возможность диверсифицировать и личные накопления через использование ЦФА.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. ЦФА являются высокорискованным продуктом, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. С 17 марта 2022 года Сбер включён Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.