Комплекс по переработке строительных и промышленных отходов запустили в Тюмени

В Тюменской области запустили в работу комплекс по переработке строительных и промышленных отходов, с новым производством переработки ознакомили участников строительного кластера региона, представителей подрядных организаций и специалистов Главного управления строительства Тюменской области.

При выходе на полную мощность в 2026 год в Южном (Тюмень) и Северном (Тобольск) кластерах планируют перерабатывать более 600 тысяч тонн отходов в год.

Заместитель управляющего по вопросам природопользования ООО "КОРТ" Жанна Злобина:

В сентябре федеральный закон обяжет всех строителей перерабатывать и утилизировать отходы. Но самое главное - вторично использовать. Мы хотим, чтобы в Тюменской области этот опыт начали применять уже сейчас. Поэтому мы приступили к работе. Завезли дробильно-сортировочные установки на площадки. Мощность каждой - 36 тонн в час.

"В прошлом году в Тюменской области утверждена региональная программа "Экономика замкнутого цикла" цель которой - переход к экономике замкнутого цикла во всех сферах хозяйственной деятельности Тюменской области, в том числе и в строительстве. Мы сегодня пригласили представителей строительного сообщества и наших подрядчиков, чтобы познакомились и оценили возможности для включения этих мероприятий в проектную документацию", - рассказал начальник отдела развития строительного комплекса Управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО Андрей Решетников.

В Тюменской области в 2023 году 21 процент производимого керамического кирпича изготовлен с использованием вторичного сырья, в 2024 году - 48,6 процента. Показатель по теплоизоляционным изделиям - 100 %.