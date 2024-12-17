Лучшие практики муниципального инвестстандарта обсуждают в Тюмени

В Тюмени походит марафон "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" при участии около ста представителей городов и районов.

В течение дня участники вместе с экспертами - трекерами Инвестиционного агентства и "капитанами бизнеса" подведут итоги работы по внедрению муниципального инвестстандарта, актуализируют инвестиционные профили каждого муниципалитета, определят новые точки роста и задачи на 2025 год.

Марафон в этом году проводится в третий раз, первые два выявили не только лучшие практики взаимодействия с инвестором, но и показали "узкие места.

В Инвестагентстве отмечают, что Тюменская область стала одним из первых регионов, в которых полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. В январе 2024 года Минэкономразвития подтвердил 100% оценку соответствия утвержденным требованиям.

В регионе зафиксирован рост на 15% количества инвестиционных проектов и новых рабочих мест.

Помимо местных экспертов, на марафон приглашены представители Волгоградской области, Хабаровского края и Чувашии, они тоже расскажут о своих наработках.