Лучшие практики муниципального инвестстандарта обсуждают в Тюмени

13:43 17 декабря 2024
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В Тюмени походит марафон "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" при участии около ста представителей городов и районов.

В течение дня участники вместе с экспертами - трекерами Инвестиционного агентства и "капитанами бизнеса" подведут итоги работы по внедрению муниципального инвестстандарта, актуализируют инвестиционные профили каждого муниципалитета, определят новые точки роста и  задачи на 2025 год.

Марафон в этом году проводится в третий раз, первые два выявили не только лучшие практики взаимодействия с инвестором, но и показали "узкие места. 

В Инвестагентстве отмечают, что Тюменская область стала одним из первых регионов, в которых полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. В январе 2024 года Минэкономразвития подтвердил 100% оценку соответствия утвержденным требованиям.  

В регионе зафиксирован рост на 15% количества инвестиционных проектов и новых рабочих мест.

Помимо местных экспертов, на марафон приглашены представители  Волгоградской области, Хабаровского края и Чувашии, они тоже расскажут о своих наработках.

Теги: инвестиции , Инвестиционное агентство , марафон
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