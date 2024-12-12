В Тюменской области начались проверки торговцев фейерверками

Перед новогодними праздниками сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области посещают торговые точки, где реализуется пиротехническая продукция, с профилактическими целями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Мероприятия направлены на предотвращение продажи товаров, которые не соответствуют принятым стандартам, а также на обеспечение соблюдения норм пожарной безопасности в местах их реализации.

"Такие визиты будут продолжаться вплоть до завершения праздничного периода. В ходе проверок в торговых точках мы удостоверяемся в наличии сертификатов на товар, инструкций на русском языке и актуальности сроков годности изделий. Помимо этого, мы проводим профилактические занятия для детей в дошкольных и средних образовательных учреждениях", - сообщил представитель Главного управления МЧС России по Тюменской области Александр Скоробгатов.

Напоминаем: использование пиротехники должно происходить согласно инструкции. Запрещено применять пиротехнические изделия внутри помещений, а также на крышах балконов и лоджий, рядом с ЛЭП, деревьями, в заповедниках и национальных парках. Строго запрещено пользоваться изделиями с поврежденной упаковкой или просроченными.

Ранее в правительстве региона на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, обеспечение безопасности жителей Тюменской области в новогодние и рождественские праздники губернатор Моор обозначил как одну из ключевых задач для правоохранительных органов и местных властей.