Деду Морозу в Тюмени построят дом на Туре

"Контора пароходства" и компания "Скандиа" проведут для тюменцев серию бесплатных зимних семейных мероприятий "В домике", их частью станет дом Деда Мороза - его установят на набережной Туры рядом с мультицентром.

В доме-мастерской Деда Мороза можно будет сфотографироваться и загадать желание до 15 февраля. А пока дома нет, в "Конторе" все желающие с 18 по 29 декабря могут написать Деду Морозу письмо в Великий Устюг: бумага, конверты и ящик для них будут в читальне на втором этаже мультицентра. Также будет возможность отправить лимитированную новогоднюю открытку своим друзьям и близким.

В списке новогодних мероприятий до 4 января также бесплатные кинопоказы, музыкальный концерт (что еще будет "В домике", можно узнать из афиши на конторапароходства.рф.). А новогоднее настроение "Контора" создает уже сейчас - там уже украсили елку на уличной площадке, зажгли гирлянды и оформили к празднику веранду.