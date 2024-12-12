Путин поздравил Тюменскую область с победой в нацпремии по искусственному интеллекту

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Президент России Владимир Путин поздравил Тюменскую область, которая вошла в число регионов-призеров премии в области искусственного интеллекта, с победой, и назвал ее как один из ориентиров для других субъектов РФ при развитии данного направления.

"Очень важно в работе ориентироваться на лидеров, на тех, кто не боится, но внедряет самые передовые решения. И, пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы - лауреаты национальной премии в области искусственного интеллекта. Для того, чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Так вот, победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов", - заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Губернатор Александр Моор в телеграм-канале пояснил, что Тюменская область в числе лауреатов Национальной премии "Лидеры ИИ" оказалась благодаря высокой оценке Единого центра хранения и обработки данных систем видеонаблюдения региона. Она при помощи машинного зрения обрабатывает видеопотоки более чем с 5,6 тысячи камер видеонаблюдения. Данные этой системы, которая умеет фиксировать биометрию лиц, автотранспорт и нарушения, и правоохранительные органы используют для профилактики, правонарушений, преступлений и в своей оперативной работе.

Моор отметил, что региона активно пользуется технологиями искусственного интеллекта в таких важных сферах, как здравоохранение, образование и транспорт. Их применение позволяет сделать жизнь комфортнее, а услуги населению - доступнее.

Добавим, что с 2023 года Тюменская область является федеральной площадкой по обсуждению использования и внедрения технологий искусственного интеллекта - такие дискуссии проходят на полях Инфотеха при участии экспертов отрасли и Минцифры РФ.