В Китае появляют интерес к тюменским нефтехимии и древесине

Делегация Тюменской области до конца недели работает в Китайской Народной Республике. Бизнес-миссия тюменской команды в Китай началась с города Дунъин, сообщает информационный центр правительства ТО.

В первый день замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев презентовал потенциал региона руководству правительства города Дунъин, совета по развитию международной торговли, Торговой палаты, представителям крупных китайских компаний, институтов развития, бизнеса.

Заместитель мэра города Ян Тунсянь выразил заинтересованность в производстве химических материалов, а также в импорте древесины для бумажной компании. Есть предложения и по сотрудничеству в сфере образования.

Также в Дунъине состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Тюменского индустриального университета и Шаньдунского нефтехимического института — одного из самых передовых вузов нефтяной и химический отрасли в Китае. Еще одно соглашение о партнерстве подписали Торгово-промышленная палата Тюменской области и Дунъинская коммерческая палата.

Во второй день делегация региона посетила выставку нефтяного оборудования и технологий "Нефть и газ" – China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition (CDYPE-2024).